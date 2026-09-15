Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός, με την παρατεταμένη καλοκαιρινή εικόνα να υποχωρεί και τη χώρα να μπαίνει σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους βοριάδες.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο επίκεντρο της αστάθειας αναμένεται να βρεθούν κυρίως η ανατολική Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά τα Δωδεκάνησα. Στις περιοχές αυτές οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Κρήτη και Κύθηρα, όπου προβλέπονται και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, χωρίς όμως να λείψουν οι πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και οι τοπικοί όμβροι, κυρίως στις ορεινές περιοχές κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Μέχρι 6 μποφόρ οι άνεμοι – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, με τις πρωινές και βραδινές ώρες να αποκτούν πλέον πιο έντονη φθινοπωρινή αίσθηση.

Πέμπτη: Επιμένει η αστάθεια σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, τα πιο αξιόλογα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα νοτιοανατολικά.

Σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως περίπου το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σαφώς πιο ήπιος, ωστόσο στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου δεν αποκλείονται πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φτάνοντας στα ανατολικά έως και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Παρασκευή: Υποχωρούν τα φαινόμενα, αλλά δεν εξαφανίζονται

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η αστάθεια αρχίζει να περιορίζεται, χωρίς ωστόσο να αποτελεί εντελώς παρελθόν.

Στο Ιόνιο προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Τι δείχνει η τάση για τη συνέχεια

Η εικόνα των επόμενων ημερών δεν παραπέμπει σε μια γενικευμένη κακοκαιρία που θα «χτυπήσει» ταυτόχρονα ολόκληρη τη χώρα. Αντίθετα, πρόκειται για μια περίοδο αστάθειας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή.

Από την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να περιορίζονται κυρίως προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στη συνέχεια οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν και η θερμοκρασία να εμφανίζει τάσεις μικρής ανόδου.

Το σίγουρο είναι ότι μετά τη ζέστη του πρώτου μισού του Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο αρχίζει πλέον να κάνει αισθητή την παρουσία του.