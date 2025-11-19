Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα α σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαμάρεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Καισαριανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, εντόπισε στην είσοδο του καταστήματος εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 3 γκαζάκια κι ένα ρολό εμποτισμένο με εύφλεκτο υγρό.

Κάτοικοι που είδαν καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από το εσωτερικό της καφετέριας, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες που καταβάλλουν προσπάθειες να την περιορίσουν πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.