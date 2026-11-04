Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη στην Καισαριανή, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας μέσα σε παρτέρι της περιοχής.

Η βαλίτσα βρέθηκε πίσω από θάμνο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Λίγο αργότερα έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη της ύποπτης βαλίτσας.

Ακολούθως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί.