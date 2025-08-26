Τα ξημερώματα της Τρίτης, 26 Αυγούστου, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για τον εντοπισμό όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.

Στο σημείο, επί της Ρήγα Φεραίου 11, έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών). Έπειτα από έλεγχο, εντός του κάδου βρέθηκαν:

Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι

Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,

Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

Διάφορες φυσιγγιοθήκες,

Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,

Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

Δύο σιδερογροθιές,

Ένα ζευγάρι χειροπέδες,

Δύο πτυσσόμενα γκλομπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων και σε ποιον ανήκει.