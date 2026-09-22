Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (21/9), στην Καισαριανή, όταν ένας 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ, οι οποίες επιχείρησαν να του βεβαιώσουν τροχαία παράβαση. Ο άνδρας συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 09:15, στην οδό Θηρώνος. Οι δύο αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό τους, εντόπισαν τον 48χρονο να οδηγεί το όχημά του αντίθετα στην πορεία ενός μονόδρομου.

Αφού τον σταμάτησαν, επιχείρησαν να προχωρήσουν στη βεβαίωση της παράβασης και στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου. Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 48χρονος φέρεται να αντέδρασε και να τους είπε «Δεν θα γράψεις εσύ, εμένα!».

Η κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο άνδρας επιτέθηκε στις δύο αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, φέρεται να χτύπησε τη μία στην κοιλιά με τον αγκώνα, και τη δεύτερη στο κεφάλι, ενώ παράλληλα προσπάθησε να αρπάξει το μπλοκάκι, στο οποίο οι αστυνομικοί καταγράφουν τις παραβάσεις.

Η σύλληψη του 48χρονου

Μετά το επεισόδιο ζητήθηκε η συνδρομή άλλων αστυνομικών και στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ. Οι άνδρες της ομάδας προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για σωματική βλάβη, απείθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.