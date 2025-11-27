Η κακοκαιρία «Adel» που πλήττει τις τελευταίες μέρες τη Δυτική Ελλάδα, αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες σήμερα Πέμπτη (27/11), και αύριο Παρασκευή (28/11), πλήττοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το επίκεντρο της κακοκαιρίας «χτυπάει» το Ιόνιο Πέλαγος, με την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο να βρίσκονται στα «κόκκινα», ενώ το νότιο κομμάτι της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα η Μεσσηνία, έχει δεχτεί μεγάλο όγκο νερού, σε συνδυασμό με ισχυρές ριπές ανέμου, αλλά και χαλαζοπτώσεις, που έπληξαν τη Φοινικούντα. Ήδη ισχυροί πυρήνες καταιγίδων πλήττουν τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν τόσο τις επόμενες ώρες, όσο και αύριο στην Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες στη Μακεδονία και τη Θράκη, οπότε θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Τα φαινόμενα κινούνται σταδιακά βορειότερα, σε Χαλκιδική και Μακεδονία. Οι πυρήνες καταιγίδων είναι ισχυροί, και δίνουν μεγάλο όγκο νερού, αλλά και χαλαζοπτώσεις.

Σε ότι αφορά την Αττική, το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας έφερε μια έντονη καταιγίδα το απόγευμα της Πέμπτης, που ξεκίνησε από τα νότια προάστια και επεκτάθηκε στη συνέχεια στα βόρεια, δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους, τα οποία κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και των πεζών, με τους τελευταίους να αναζητούν στεγασμένα σημεία για να προφυλαχθούν.

Ωστόσο τα δυσκολότερα αναμένονται αύριο Παρασκευή (28/11), κυρίως στο πρώτο μισό της ημέρας, από το πρωί ως το μεσημέρι. Κατά τόπους μάλιστα τα καιρικά φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά, και με δεδομένο ότι θα κυκλοφορεί πολύς κόσμος στους δρόμους, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

«Η κακοκαιρία #AdelStorm εξελίσσεται ομαλά και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την #ΕΜΥ δεν έχει υποστεί αλλαγές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ :

1. Πέμπτη απόγευμα : Η προσοχή μας στρέφεται κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, καθώς επίσης Κεντρική Ανατολική Μακεδονία Θράκη

2. Την Πέμπτη το βράδυ προσοχή σε Αιτωλοακαρνανία (πάλι) καθώς επίσης Μεσσηνία και Λακωνία. Στη Βόρεια Ελλάδα από Ασπροβάλτα και ανατολικότερα.

3, Την Παρασκευή το πρωί η δυτική και νότια Πελοπόννησος, καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Ιδιαίτερη προσοχή στη Θάσο. Από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής.

4 Παρασκευή απόγευμα: To πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον σε Ανατολική Μακεδονία Θράκη, καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο ( Χίος, Σάμος, Ικαρία: προσοχή)

5. Την Παρασκευή το βράδυ οι ίδιες περιοχές , μαζί με Δωδεκάνησα. (Προσοχή σε Θάσο και Σάμο)

6. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα με εξασθένηση».

«B-BA η κίνηση του πυρήνα καταιγίδων που έρχεται από τον Σαρωνικό – Μυρτώο Πέλαγος. Προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα Νότια της Αττικής την επόμενη ώρα».

Βιβλική καταστροφή στα Τζουμέρκα

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στα ορεινά Τζουμέρκα από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Αdel», η οποία συνεχίζει να πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας.

Στη συγκεκριμένη περιοχή της Ηπείρου σημειώνονται από χθες νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη να είναι μέσα στο χωριό Άγναντα.

Η «Ζούγκλα» δημοσίευσε φωτογραφίες από σπίτια που «κρέμονται» κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας μία εκτεταμένη κατακρήμνιση, λίγα μόλις μέτρα κάτω από κατοικίες της περιοχής.

Φωτογραφία της «Ζούγκλας» δημοσίευσε στο Facebook και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά «Από τις δύσκολες περιπτώσεις».

Ο Περιφερειάρχης, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως τα Τζουμέρκα βρίσκονται αντιμέτωπα με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Όπως ανέφερε, οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάζονται ασταμάτητα για να καθαρίσουν σημεία του οδοστρώματος και να ανοίξουν προσωρινά περάσματα, ώστε η περιοχή να παραμείνει λειτουργική, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι αποτελεί τουριστικό προορισμό για τα Χριστούγεννα.

Σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης υπολόγισε ότι το συνολικό ποσό θα προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς το εύρος των ζημιών είναι εκτεταμένο και απαιτεί άμεσες επεμβάσεις.

Ζημιές στην Κέρκυρα, στο «κόκκινο» Ζάκυνθος και Κεφαλονιά

Στην Κέρκυρα, η επόμενη ημέρα των έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκει το νησί να προσπαθεί να κλείσει πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Έπειτα από ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμιού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες, έπεσε.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα κεντρικά του νησιού παρατηρούνται καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν για τον καθαρισμό των δρόμων.

Συγκεκριμένα κατολισθήσεις στο δρόμο που οδηγεί στην παραλία της Γλυφάδας προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την Κέρκυρα. Ο δρόμος έχει γεμίσει με πέτρες, χώματα και κλαδιά δέντρων, ενώ η δυνατή βροχόπτωση έχει ξηλώσει και μεγάλο κομμάτι της ασφάλτου. Η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο. Βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης καταγράφονται σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια. Οι ζημιές προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Σε «κόκκινο» συναγερμό παραμένουν η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά που «χτυπήθηκαν» όλη τη νύχτα από ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Φούσκωσε ρέμα στην Αμφιλοχία – Κατεβαίνει χείμαρρος στον Αμβρακικό

Σε ότι αφορά την Αμφιλοχία, ο όγκος των υδάτων από την έντονη βροχή προκάλεσε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μεγάλοι όγκοι νερού, κατέβηκαν από το ρέμα Αγγέλω, κοντά στην Αμφιλοχία, μετατρέποντάς το σε χείμαρρο, εξαιτίας της απότομης ανόδου της στάθμης του, με αποτέλεσμα τα νερά να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και να εκβάλλουν με ορμή στον Αμβρακικό κόλπο.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

«Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25), και αύριο Παρασκευή (28-11-25), με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Οι πολίτες μπορούν να έχουν μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι πολίτες μπορούν να έχουν μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr), όπως επίσης να ενημερώνονται μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Οι Περιφέρειες που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό»

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω της κακοκαιρίας που θα επικρατήσει έως αύριο Παρασκευή (28 Νοεμβρίου 2025), συγκάλεσε σήμερα την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα, Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Αύριο, Παρασκευή, συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ανακοίνωση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. -Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

-Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης), μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

-Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

-Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.»