Έντονη βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας (28/11) στο πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel» από το Βόρειο Αιγαίο, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel» από τη Λέσβο

Στη Λέσβο η πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για απάντληση υδάτων σε ένα υπόγειο σπιτιού στην Πέτρα ενώ προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι οδηγοί καθώς από την βροχή φερτά υλικά πέτρες και λάσπες μεταφέρονται στο οδόστρωμα. Στην πυροσβεστική αναφέρθηκαν καταπτώσεις βράχων προς το Μεγαλοχωρι. Καλή προς το παρόν η κατάσταση και στην Καλλονή στου δύο ποταμούς Τσικνιά και Αχερώνα.

Ισχυρές βροχές σε Λήμνο, Σάμο, Ικαρία και Χίο

Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν και σε Λήμνο Σάμο και Ικαρία όπως και στη Χίο, καθώς το βράδυ της Παρασκευής επέστρεψαν πίσω στο αεροδρόμιο της Αθήνας δυο αεροπορικές πτήσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ