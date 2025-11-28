Απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων, λόγω της κακοκαιρίας Adel εξέδωσε σε 11 Δήμους σήμερα Παρασκευή 28/11 το Υπουργείο Παιδείας

Ειδικότερα, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, σήμερα παραμένουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

• Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

• Δήμος Ζηρού

• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

• Δήμος Ερμιονίδας

• Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

* 14ο Νηπιαγωγείο

* 14ο Δημοτικό Σχολείο

• Δήμος Διονύσου

• Δήμος Πεντέλης

• Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

• Δήμος Γαλατά Πειραιά

• Δήμος Μεθάνων Πειραιά

• Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Η ηγεσία του Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.