Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρές ζημιές αφήνει πίσω του το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας «Agneta» που πλήττει από το βράδυ της Κυριακής (1/11) αρκετές περιοχές της χώρας. Η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κρατικό μηχανισμό σε Ρόδο, Σάμο, Κάλυμνο και Βόλο.

Στον Αρχάγγελο της Ρόδου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν υπερχείλιση των υδάτων, πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις. Η κατάσταση οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11), με την Πολιτική Προστασία να ζητά από τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Πυροσβεστικά οχήματα έχουν τεθεί σε ευρεία διασπορά στην περιοχή για άμεση παροχή βοήθειας. Συνολικά στα Δωδεκάνησα η Πυροσβεστική δέχτηκε 18 κλήσεις.

Ειδικά στη Ρόδο, χρειάστηκε να γίνουν 3 αντλήσεις υδάτων, μία κοπή δέντρου και 2 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Λόγω των δυσμενών συνθηκών, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε το προληπτικό κλείσιμο των σχολείων στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου για σήμερα, Δευτέρα.

Βίντεο από την περιοχή του Αρχαγγέλου:

Δρόμοι-ποτάμια στη Σάμο

Εξίσου δραματική είναι η εικόνα στη Σάμο, όπου το βράδυ της Κυριακής οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ηραίου. Ανατριχιαστικό βίντεο από το σημείο αποτυπώνει τις δυσκολίες κατοίκων που προσπαθούν να διασχίσουν τον δρόμο παλεύοντας κυριολεκτικά με τα ορμητικά νερά.

Στην περιοχή επιχειρούν περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και δύο εκσκαφείς με έναν φορτωτή του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συντονισμό με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί συνολικά 28 κλήσεις στο νησί, προχωρώντας σε 10 αντλήσεις υδάτων, ενώ απευθύνεται αυστηρή σύσταση στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο.

Προβλήματα σε Βόλο και Κάλυμνο

Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν επίσης τον Βόλο και την Κάλυμνο. Στον Βόλο, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής διαχειρίστηκε 12 κλήσεις, εκτελώντας 7 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

Στην Κάλυμνο, οι πυροσβέστες επενέβησαν για μία άντληση υδάτων και μία κοπή δέντρου.

Την ίδια ώρα, το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προειδοποιεί για συνέχιση της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, μεγάλο όγκο νερού και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Δευτέρα (2/11)

Τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν τα νησιά του Ιονίου από το μεσημέρι, τις παραθαλάσσιες περιοχές σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική/νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα, καθώς και τα Δωδεκάνησα κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Τρίτη (3/11)

Η άστατη εικόνα θα διατηρηθεί στα δυτικά (Ιόνιο έως το μεσημέρι, Ήπειρο, δυτική Στερεά και Πελοπόννησο έως το απόγευμα). Παράλληλα, από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα:

Περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στη Θάσο

Σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες εκδηλώθηκαν και την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Ειδικότερα, έως τις 17:40 το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον Λιμένα Θάσου (144 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 125 χιλιοστά στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.

Ο παραπάνω χάρτης δείχνει την κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.