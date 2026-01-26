Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δεν θα εκτελεστούν από το λιμάνι του Πειραιά, τα εξής δρομολόγια:

  • Blue Star Delos για Πάρο – Νάξο – Θήρα που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07:25.
  • Fast Ferries Andros για Σύρο Τήνο-Μύκονο που θα αναχωρούσε σήμερα στις 07:30.
  • «Διονύσιος Σολωμός» για Σέριφο – Κίμωλο – Σίφνο – Φολέγανδρο, Σαντορίνη – Ιος το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα στις 14:15.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.

 

 

