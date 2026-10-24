Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τη Δυτική Ελλάδα και προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

O καιρός το Σάββατο

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Σάββατο (24/10) προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Ασθενείς βροχές πιθανώς να εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί: στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 11 έως 23 βαθμούς, στη Στερεά από 11 έως 23 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 11 έως 24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 23 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 24 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς και στην Κρήτη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, από βόρειες στα ανατολικά 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πορεία των φαινομένων την Κυριακή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, μέχρι το μεσημέρι οι βροχοπτώσεις θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, αφήνοντας εκτός κυρίως την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Αργότερα, το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικά προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Στην Αττική, οι πρώτες ψιχάλες και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσουν από τις μεσημεριανές ώρες, ενώ στην Πελοπόννησο είναι πιθανό το ενδεχόμενο για τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Επιμένει η αστάθεια τη νέα εβδομάδα

Τη Δευτέρα, το σκηνικό θα παραμείνει βροχερό στην κεντρική και νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με αυξομειώσεις μέχρι την Τετάρτη, εξαρτώμενη από την τελική πορεία του βαρομετρικού χαμηλού.