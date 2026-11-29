Μέσα σε αυτοκίνητο, σε δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο, εγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι στην Εκάλη, καθώς η κακοκαιρία Άργος πλήττει την Αττική την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Οι πυροσβέστες τούς απομάκρυναν με ασφάλεια, ενώ στην Κηφισιά ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε δύο ΙΧ, κόβοντας παράλληλα καλώδια ηλεκτροδότησης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα βόρεια προάστια, με πλημμυρισμένα οδοστρώματα και διακοπές κυκλοφορίας.

Επιχείρηση διάσωσης στην οδό Μυρτιάς

Λίγο μετά τις 15:00, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν σε λευκό αυτοκίνητο στην οδό Μυρτιάς, στην Εκάλη, όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν τους επιβαίνοντες σε ασφαλές μέρος. Ο δρόμος έκλεισε, καθώς η στάθμη των υδάτων είχε ανέβει επικίνδυνα.

Την ίδια ώρα, στην οδό Σαρανταπόρου στην Κηφισιά, η πτώση μεγάλου δέντρου πάνω σε δύο αυτοκίνητα προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το δέντρο παρέσυρε και καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να κληθεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διακόπηκε.

Μεγάλα ύψη βροχής στη βόρεια Αττική

Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνουν οι μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr έως τις 15:30 της Κυριακής.

Στη Μαλακάσα καταγράφηκαν 105 χιλιοστά βροχής και στη Δροσιά 93 χιλιοστά. Ακολούθησαν η κορυφή της Πεντέλης με 85 χιλιοστά, ο μετεωρολογικός σταθμός της Πυροσβεστικής στην Πεντέλη με 78, η Ιπποκράτειος Πολιτεία με 75 και ο σταθμός Αρσάκειο – Δροσιά με 74 χιλιοστά.