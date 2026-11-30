Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος» με διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετούς δρόμους λόγω συσσώρευσης υδάτων, αλλά και πτώσης δέντρων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι διακοπές αφορούν περιοχές του Πικερμίου, των Σπάτων, του Ωρωπού, του Χαλανδρίου και των Άνω Λιοσίων, ενώ κλειστός είναι και ο παράδρομος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από το πρωί της Κυριακής έχουν καταγραφεί 295 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων οι 215 αφορούσαν πτώσεις δέντρων. Παράλληλα, σε τρεις περιπτώσεις χρειάστηκε η απομάκρυνση πολιτών σε ασφαλές σημείο.

Πέντε δέντρα έπεσαν στη Λεωφόρο Καποδιστρίου

Πέντε δέντρα έπεσαν στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία που απομακρύνουν κορμούς και κλαδιά, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Όπως έγινε γνωστό, κατά την πτώση των δέντρων δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην οδό Ημέρου Πεύκου, στο ρέμα Βάρδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή Πικερμίου-Σπάτων.

Στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, από το ύψος του κόμβου Οινόης-Δήλεσι, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, στην περιοχή Πολυδενδρίου Ωρωπού.

Στην παραλία Μαρκοπούλου, στο ύψος της οδού Λεμεσού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Ωρωπού.

Στη Λεωφόρο Βραυρώνος, στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπές κυκλοφορίας λόγω πτώσης δέντρων

Επιπλέον, λόγω πτώσης δέντρων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα ακόλουθα σημεία:

Στη Λεωφόρο Πεντέλης, από το ύψος της οδού Πέλλης έως το ύψος της οδού Ιωαννίνων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Στη Λεωφόρο Φυλής, από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου έως το ύψος της οδού Κασσιανής, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, στην έξοδο προς τη Λεωφόρο Κύμης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νικοπόλεως, στα Πατήσια, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.