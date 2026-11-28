Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Αττική την Κυριακή 29 Νοεμβρίου περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία, η οποία έλαβε την ονομασία ΑΡΓΟΣ. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, και πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμη και πρόσκαιρα σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στη βόρεια Ελλάδα, συμπληρώνουν την εικόνα των επόμενων ημερών.

Η επικαιροποίηση εκδόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Τα ισχυρά φαινόμενα επηρεάζουν αρχικά τη δυτική χώρα, ενώ την Κυριακή οι κόκκινες προειδοποιήσεις για βροχές και καταιγίδες αφορούν περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τμήματα της Πελοποννήσου. Τη Δευτέρα, αντίστοιχη προειδοποίηση ισχύει για την Κρήτη.

Σε κόκκινη προειδοποίηση η δυτική Ελλάδα το Σάββατο

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, σε κόκκινη προειδοποίηση βρίσκονται το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Για τη δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Από τις βραδινές ώρες ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Πιερία και τη Χαλκιδική, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, συγκεκριμένα στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αττική και ανατολική χώρα στο επίκεντρο την Κυριακή

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Αττική περιλαμβάνεται ρητά στις περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μαζί με τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η ανατολική Θεσσαλία —Λάρισα και Μαγνησία—, οι Σποράδες και η Εύβοια.

Σταδιακά, τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο. Η ΕΜΥ προσδιορίζει την Κορινθία, την Αργολίδα, τα ανατολικά τμήματα της Αρκαδίας και τη Λακωνία ως τις περιοχές για τις οποίες ισχύει η κόκκινη προειδοποίηση.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ και χιόνια χαμηλότερα στη βόρεια Ελλάδα

Παράλληλα, την Κυριακή οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 10 μποφόρ. Και για τους ανέμους η προειδοποίηση της ΕΜΥ είναι κόκκινη.

Η Κυριακή θα φέρει και τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Χιόνια προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πρόσκαιρα, χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες ισχύει για την Κρήτη.

Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, με ένταση 8 έως 9 μποφόρ, ενώ τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν και πάλι τα 10 μποφόρ. Η κόκκινη προειδοποίηση για τους ανέμους παραμένει, επομένως, και στην αρχή της νέας εβδομάδας.

Πλημμύρες και ζημιές στη δυτική Ελλάδα

Η νέα επιδείνωση έρχεται μετά τις πλημμύρες και τις ζημιές που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής στη δυτική Ελλάδα. Στη Θεσπρωτία πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Σύβοτα και Πλαταριά, ενώ στους Φιλιάτες καταγράφηκαν κατολισθήσεις. Η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις και απομάκρυνε τρεις ηλικιωμένους από πλημμυρισμένες κατοικίες. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στη νότια Κέρκυρα, με πτώσεις βράχων και δέντρων και υποχωρήσεις οδοστρώματος. Στην Αιτωλοακαρνανία πλημμύρισαν περιοχές του Μεσολογγίου, του Λεσινίου, του Πενταλόφου και του Αιτωλικού.

Το μεσημέρι της Παρασκευής εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, ενώ στο Νεοχώρι απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες από αυτοκίνητο λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Παύση υπαίθριων εργασιών σε τρεις περιφέρειες

Για το Σάββατο έχουν ανακοινωθεί επίσης έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα Ιόνια Νησιά και στην Ήπειρο προβλέπεται υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένης της διανομής με δίκυκλα.

Εξαιρούνται κρίσιμες υποδομές, υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση για τηλεργασία όπου αυτή είναι οργανωτικά εφικτή.