Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου η κακοκαιρία «Byron», που αυτές τις ώρες πλήττει τη χώρα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμύρες. Στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης, αλλά και στον Ευρώτα, έχει επηρεαστεί το οδικό δίκτυο, αφού οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Δείτε βίντεο από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία «Byron»:

Στον Πλάτανο του Γυθείου, η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τις οδούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες.

Παράλληλα, έχει κλείσει ο δρόμος από τη Σπάρτη προς Κάλλας και ο δρόμος από Σπάρτη προς Γύθειο, στο ύψος του Βασιλακίου. Οι πολίτες φοβούνται ότι τα ρέματα θα φουσκώσουν και θα δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ποτάμι ο δρόμος από τη Σπάρτη προς το Γύθειο:

Περί τις 12:30, ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες στην Ανατολική Μάνη να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι δρόμοι να είναι δύσκολα προσβάσιμοι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους του Ευρώτα, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή και να αποφύγουν επίσης τις μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Πλημμύρισαν η Ρόδος και η Ζάκυνθος

Και στη Ρόδο, πάντως, τα προβλήματα είναι ήδη πολλά. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από την περιοχή της Λίνδου, που δείχνει έναν δρόμο να έχει μετατραπεί σε χείμαρρο:

Στις Αλυκές Ζακύνθου, σύμφωνα με το imerazante, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω όπου υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης, σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

112 και στην Πιερία

Στις 13:44, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι πολίτες στην Πιερία, το οποίο τους προειδοποιούσε για την επικείμενη επέλαση της κακοκαιρίας: «Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Ακραία καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και προειδοποιεί για έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και το Σάββατο (6/12), με την Αττική να αναμένεται να δεχτεί το πιο δυνατό «χτύπημα» αύριο (5/12).

Τα έντονα φαινόμενα επηρεάζουν σήμερα το Ιόνιο, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συνοδευόμενα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Αύριο (5/12), η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα, πλήττοντας ιδιαίτερα: Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, με την Αττική (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα) να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Από το Σάββατο (6/12) τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Τσατραφύλλιας: «Τρία σενάρια για την Αττική»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, τα σενάρια για την Αττική είναι τρία, όσον αφορά την κακοκαιρία «Byron».

Συγκεκριμένα, ο ίδιος γράφει: «Τρία σενάρια για την Αττική…

Από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τρία προγνωστικά κέντρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική.

Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους (Σαρωνικό -Ευβοϊκό) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα.

Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή».

“Τρία σενάρια για την Αττική…”

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας