Σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron» οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Η απόφαση ελήφθη από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες και να διαχειριστούν οι εκτεταμένες συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, που εκδηλώθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές το διήμερο 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η ισχύς της κήρυξης ξεκινά από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως τις 4 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, επίσης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις. Οι συγκεκριμένες κηρύξεις παραμένουν σε ισχύ έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τη Μάνδρα και έως τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τα Βίλια.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, εφόσον το χρονικό αυτό διάστημα αποδειχθεί ανεπαρκές για τη διαχείριση των νέων καταστροφών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει νέο αίτημα για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε Θεσσαλία και Μακεδονία

Την ίδια ώρα, το κύμα κακοκαιρίας «BYRON» εξακολουθεί να επηρεάζει μεγάλο τμήμα της χώρας. Το Σάββατο συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, προκειμένου να αξιολογήσει την εικόνα στη Θεσσαλία, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ωρών.

Όπως εκτίμησαν οι επιστήμονες της Επιτροπής, τα φαινόμενα στη Θεσσαλία αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα, με σταδιακή υποχώρηση, κυρίως στα βόρεια τμήματα της περιοχής. Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία οι βροχοπτώσεις θα διατηρηθούν έως τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ σε νησιωτικές περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως αναφέρεται, παρακολουθείται στενά η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων, ενώ παρεμβάσεις γίνονται άμεσα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τη σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου είχε ζητήσει ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την πορεία των φαινομένων, καθώς η καταιγίδα Byron εξακολουθεί να δοκιμάζει πολλές περιοχές της χώρας.