Έκτακτη προειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία έφτασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας λόγω της κακοκαιρίας «ΑΡΓΟΣ».

Το 112 ήχησε, προμηνύοντας ότι το σημερινό βράδυ θα είναι δύσκολο για τους πολίτες των δύο περιφερειακών ενοτήτων.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας

«Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από την νύχτα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Βοιωτίας. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και ιδιαίτερα:

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Να μην διασχίζουν χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, πεζή ή με όχημα.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα και διαφημιστικές πινακίδες.

Να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Η προειδοποίηση αφορά τόσο τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου προς την Κυριακή όσο και ολόκληρη την αυριανή ημέρα, με τους κατοίκους της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας να καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση.

Ήχησε το 112 και για Μαγνησία και Σποράδες

Και δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ήχησε αυτή τη φορά στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Μαγνησίας και των Σποράδων λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου.

«Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε Σποράδων», αναγράφεται στο μήνυμα του 112.

Το μήνυμα του 112: