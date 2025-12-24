Οι έντονες βροχοπτώσεις και η κακοκαιρία που έκανε την εμφάνισή της στο λεκανοπέδιο, είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, διακοπές ρεύματος έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στο Παγκράτι, τον Βύρωνα, στην περιοχή του Γκύζη και την Παιανία, τα οποία θα αποκατασταθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Ειδικότερα, στο Παγκράτι και τον Βύρωνα η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 18:30, στου Γκύζη περίπου στις 19:00 και στην Παιανία στις 19.30.