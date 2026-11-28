Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα το Σάββατο (28/11), φέρνοντας εκτεταμένες καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Μετά τις σοβαρές ζημιές που καταγράφηκαν από το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα, τα φαινόμενα εντείνονται και επεκτείνονται σταδιακά σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, με την Κυριακή να προμηνύεται ως η πιο απαιτητική ημέρα του διημέρου.

LIve η εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Σε δύο φάσεις η επιδείνωση – Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναβάθμισε το αρχικό δελτίο επιδείνωσης σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατατάσσει το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία εξελίσσεται σε δύο διακριτές φάσεις:

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου (1η φάση):

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (Red Code) βρίσκονται το Ιόνιο —με τη Ζάκυνθο σε αυξημένη κινητοποίηση— η Ήπειρος και η δυτική Στερεά Ελλάδα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τη δυτική Πελοπόννησο, καθώς και από τις βραδινές ώρες για την Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

Έντονα φαινόμενα επηρεάζουν επίσης το βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Στη θάλασσα οι βοριάδες ενισχύονται από το βράδυ φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στα βόρεια ορεινά σημειώνονται χιονοπτώσεις.

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου (2η φάση):

Το βαρομετρικό χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική και κεντρική Στερεά (με έμφαση στη Φθιώτιδα), τις Σποράδες και την Εύβοια, επεκτεινόμενες σταδιακά στην κεντρική, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση 9 μποφόρ, αγγίζοντας τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και τα 10 μποφόρ.Τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα (ευρωπαϊκό ECMWF και γερμανικό ICON) συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι έως το βράδυ της Κυριακής τα αθροιστικά ύψη βροχής σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία και ανατολική Θεσσαλία θα ξεπεράσουν τα 100 έως 150 χιλιοστά, αγγίζοντας τοπικά στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας τα 200 χιλιοστά, ενώ επιμέρους εκτιμήσεις δεν αποκλείουν ακόμη και τα 300 χιλιοστά.

Για τη Ζάκυνθο, το Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου προβλέπει έως 60 χιλιοστά στη στεριά και 100-120 χιλιοστά στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εικόνα στην Αττική: Ποιες περιοχές θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

Δύσκολο προβλέπεται το Σαββατοκύριακο και για το λεκανοπέδιο.

Οι πρώτες βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου, με τα φαινόμενα να εντείνονται τη νύχτα και να κορυφώνονται το απόγευμα της Κυριακής, συνοδευόμενα από ενισχυμένους βοριάδες έως 9 μποφόρ.

Με βάση τα δεδομένα των μοντέλων ECMWF και ICON, το σύνολο του νομού βρίσκεται σε ζώνη αξιόλογων βροχοπτώσεων, με το ισχυρότερο αποτύπωμα στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Ενδεικτικά, τα 100 χιλιοστά βροχής αντιστοιχούν σε 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών ανάλογα με τη διάρκεια των καταιγίδων.

Περιοχή Αττικής – Εκτιμώμενο ύψος βροχής (έως βράδυ Κυριακής)

Δυτική Αττική (Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα) 60 – 100 χιλιοστά (τοπικά υψηλότερα)

Βόρεια Αττική (Πάρνηθα, Διόνυσος, Ωρωπός) 70 – 100 χιλιοστά (ενδεχόμενη υπέρβαση στα ορεινά)

Ανατολική Αττική (Γέρακας, Παλλήνη, Ραφήνα, Μαραθώνας) 50 – 80 χιλιοστά

Κέντρο Αθήνας 40 – 70 χιλιοστά

Νότια προάστια & παραλιακή ζώνη 40 – 70 χιλιοστά

Παράλληλα, από την Κυριακή το κρύο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό και αναμένονται χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα, καθώς και στα ορεινά της Φλώρινας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας, στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και το Πήλιο.

Απολογισμός ζημιών σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Μεσολόγγι

Το έδαφος στη δυτική Ελλάδα είναι ήδη κορεσμένο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, που προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα, διακοπές ρεύματος και καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Θεσπρωτία: Από το βράδυ της Πέμπτης, τρίωρη καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τους δρόμους σε χειμάρρους. Σύβοτα και Πλαταριά πλημμύρισαν, στους Φιλιάτες καταγράφηκαν κατολισθήσεις, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο Μυρσίνης – Μεγαδέντρου. Στη Γρίκα έπεσαν σχεδόν 142 χιλιοστά βροχής. Η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις, πραγματοποίησε τουλάχιστον 10 αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνε τρεις ηλικιωμένους από πλημμυρισμένα σπίτια.

Στην Ηγουμενίτσα, όπου κάτοικοι και επαγγελματίες απομάκρυναν λάσπες από το πρωί της Παρασκευής, ο δήμος ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Νότια Κέρκυρα: Ο σχηματισμός «τροφοδοτούμενου φουγάρου» πάνω από το νησί έφερε ακραία ύψη βροχής, με τους σταθμούς σε Χλωμό και Περιβόλι να καταγράφουν 197,6 και 192,8 χιλιοστά αντίστοιχα. Στη Λευκίμμη ο ποταμός έφτασε στο όριο του κρηπιδώματος και απομακρύνθηκε προληπτικά μία γυναίκα, ενώ πτώσεις βράχων, δέντρων και υποχωρήσεις οδοστρώματος σημειώθηκαν σε Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί.

Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρες σημειώθηκαν σε Μεσολόγγι, Λεσίνι, Πεντάλοφο και Αιτωλικό. Το μεσημέρι της Παρασκευής (14:45) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες. Στο Νεοχώρι, επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα απεγκλώβισαν δύο άνδρες από το αυτοκίνητό τους λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών και μέτρα για τους εργαζόμενους

Λόγω των ακραίων συνθηκών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο με έκτακτα μέτρα προστασίας για τον ιδιωτικό τομέα σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου:

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών:

Ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο για κάθε χειρωνακτική εργασία σε εξωτερικό χώρο (εργοτάξια, οικοδομές, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή/delivery με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών).

Εξαιρούνται κρίσιμες υποδομές (υγεία, ενέργεια, ύδρευση, μεταφορές), εφόσον τηρούνται αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η παραβίαση επισύρει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Τηλεργασία:

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των πληττόμενων περιοχών να εφαρμόσουν εξ αποστάσεως εργασία όπου είναι οργανωτικά εφικτό.Ευελιξία ωραρίου: Οι εργοδότες στις περιοχές που πλήττονται δύνανται να τροποποιούν τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης χωρίς υποχρέωση εκ των προτέρων δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Πολικό ψύχος και παγετός από τη Δευτέρα

Από την αρχή της νέας εβδομάδας ο χειμώνας δείχνει για τα καλά τα δόντια του. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ο υδράργυρος υποχωρεί περαιτέρω, με ισχυρό παγετό στα βόρεια όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει έως τους -15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς Τρίτη – Τετάρτη δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα γύρω από την Πάρνηθα.

Παράλληλα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν τη Δευτέρα σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πίνδο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη —με λίγα χιόνια στα κρητικά βουνά— και ανέμους έως 9 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις νέα διαταραχή αναμένεται από την επόμενη Κυριακή.