Οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Εύβοια με οικισμούς να εκκενώνονται και ποταμούς να υπερχειλίζουν. Παράλληλα, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου χάσαμε και έναν συμπολίτη μας από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Ένας 62χρονος στη Ρόδο παρασύθηκε από τα ορμητικά νερά, όσο βρισκόταν μέσα στο όχημα του, το οποίο κατέληξε στη θάλασσα.

Εκκενώθηκαν Μακρυκάπα και Ψαχνά στην Εύβοια

Το πρώτο μήνυμα του 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων της Μακρυκάπας στις 12:14 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στον οικισμό, με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά Εύβοιας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Βίντεο από το χάος που επικρατεί στην Μακρυκάπα Εύβοιας:

Το δεύτερο 112 ήχησε στα Ψαχνά στις 14:04. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή των Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απομακρυνθείτε προς Νέα_Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού», αναγράφεται στο μήνυμα που έστελε η Πολιτική Προστασία στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή των #Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Νέα_Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Οι αστυνομικές Αρχές αυτή την ώρα κλείνουν την γέφυρα στα Ψαχνά. Η Εύβοια βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χείμαρρους ενώ έχουν υπερχειλίσει ποταμοί.

Παράλληλα σημειώνεται πως ο δρόμος Μαντούδι – Προκόπι, στην εθνική οδό προς Χαλκίδα, κατέρρευσε. Το οδόστρωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο δρόμος να κοπεί στα δύο.

Αποκλεισμένοι οι κάτοικοι στα Πολιτικά

Αποκλείστηκαν οι κάτοικοι στα Πολιτικά Εύβοιας, καθώς «φούσκωσαν» τα ποτάμια της περιοχής. Οι δρόμοι στο χωριό είναι απροσπέλαστοι και οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Βίντεο από το ποτάμι των Πολιτικών που υπερχείλισε:

Νεκρός άνδρας στη Ρόδο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

Η κακοκαιρία έχει πλήξει σοβαρά τη Ρόδο με τις τελευταίες πληροφόριες να κάνουν λόγο για έναν νεκρό άνδρα στον οικισμό Στεγνά.

Ο άτυχος άνδρας ήταν 62 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη του Λιμενικού Σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας.

Πρόκειται για τον ξενοδοχοϋπάλληλο, Ευάγγελο Γιομπλιάκη, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκινητό του με έναν 25χρονο συνάδελφό του και μόλις είχαν τελειώσει την βάρδια τους.

Εικόνες από την αυτοψία στο όχημα του άτυχου άνδρα:

Την ίδια ώρα συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο 62χρονος, ο οποίος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Στην περιοχή μετέβη ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης και παρακάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Βίντεο από το αυτοκίνητο του 62χρονου που παρασύρθηκε στη θάλασσα:

Βίντεο από τα αυτοκίνητα που κατέληξαν στη θάλασσα:

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωνρίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Live η πορεία των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων:

Red code σε Αττική και ακόμη έξι περιφέρειες

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.