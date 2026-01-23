Πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής έφερε η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα την Αττική. Όπως επισημαίνεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/METEO, η κακοκαιρία του τριημέρου 20/1/ – 22/1/2026, με Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (RPI) (Κατηγορία 5), έφερε πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής στην Αττική και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.

Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ κατέγραψε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τις μέγιστες ριπές ανέμου του τριημέρου 20/1 – 22/1 από τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας σταθμών του δικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μεγαλύτερο ύψος βροχής που είχε καταγραφεί στον μετεωρολογικό σταθμό στου Παπάγου, από την αρχή της λειτουργίας του, ήταν 128 χιλιοστά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Στις 21 Ιανουαρίου 2026, ο ίδιος σταθμός κατέγραψε 175 χιλιοστά βροχής, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ.

Παράλληλα, ο σταθμός στο Μαρκόπουλο που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2006, μέχρι την προχθεσινή κακοκαιρία, το μεγαλύτερο ύψος βροχής που είχε καταγράψει ήταν 90 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel, τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ στις 21 Ιανουαρίου 2026, η ημερήσια βροχόπτωση ανήλθε σε 134 χιλιοστά.

Ακόμη, στη Βάρη ο σταθμός στις 21 Ιανουαρίου 2026 κατέγραψε 132 χιλιοστά βροχής, με το προηγούμενο ρεκόρ να είναι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 και να ανέρχεται σε 91 χιλιοστά.

Αναλυτικά οι μέγιστες καταγραφές βροχής την Τετάρτη 21/1/2026 και η αρχή λειτουργίας του κάθε σταθμού:

Παπάγου : 175mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2017

: 175mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2017 Χαλάνδρι : 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2021

: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2021 Νομισματοκοπείο : 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020

: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020 Δροσιά : 145mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 03/2019

: 145mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 03/2019 Ηλιούπολη : 143 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020

: 143 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020 Μαρούσι : 141mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2010

: 141mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2010 Μαρκόπουλο : 134 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 10/2006

: 134 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 10/2006 Βάρη : 132 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014

: 132 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014 Ραφήνα: 130 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2014

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ οι καταγραφές βροχόπτωσης στις 21/1/2026, αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού.

Τέλος, ρεκόρ σημειώθηκε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και ως προς τις ριπές ανέμου. Ενδεικτικά στον Ρωμανό Πάτρας, στις 20 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν ριπές ανέμου 130 χιλιόμετρα/ώρα.

Αναλυτικά οι μέγιστες καταγραφές ριπών ανέμου την Τρίτη 20/1/2026 και την Τετάρτη 21/1/2026 και η αρχή λειτουργίας του κάθε σταθμού:

Ρωμανός Πάτρα : 20/01/2026, 130 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2011

: 20/01/2026, 130 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2011 Καρδαμύλη Μεσσηνίας : 20/01/2026, 106 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014

: 20/01/2026, 106 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014 Ρόδος: 21/01/2026, 109 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 06/2012

Οι καταγραφές ριπών ανέμου το διάστημα 20 -21/1/2026, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού.