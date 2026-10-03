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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.

β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).