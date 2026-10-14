Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας, με τις περισσότερες αποφάσεις να αφορούν την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Για αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί γενική παράταση των μέτρων λόγω των καιρικών φαινομένων.

Οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν αρκετές περιοχές οδήγησαν Περιφέρειες και δήμους στην προληπτική αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σχολικών μονάδων, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Κλειστά όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αναστέλλεται σήμερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Η απόφαση αφορά την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, καθώς και τα Ειδικά Σχολεία σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συνεπώς, μεταξύ άλλων, κλειστά είναι τα σχολεία σε Ρόδο, Κω, Σύμη και στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων, καθώς και σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Στην Κω, η απόφαση περιλαμβάνει και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής σε όλο το νησί.

Ποια σχολεία είναι κλειστά στην Εύβοια

Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και αρκετοί δήμοι αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστές τις σχολικές μονάδες σήμερα.

Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, τα μαθήματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, μετά την απόφαση για αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας.

Κλειστά παραμένουν επίσης τα σχολεία στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, μαζί με τον Βρεφονηπιακό και τον Παιδικό Σταθμό και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, όπου δεν λειτουργούν σήμερα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Στον Δήμο Χαλκιδέων, κλειστά είναι Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Ωστόσο, οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ λειτουργούν κανονικά, με τον Δήμο να αφήνει την προσέλευση των παιδιών στην κρίση των γονέων.

Κλειστές είναι ακόμη οι σχολικές μονάδες στον Δήμο Ερέτριας, όπου η απόφαση καλύπτει και τους παιδικούς σταθμούς, καθώς και στον Δήμο Καρύστου, όπου δεν λειτουργούν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Κλειστά σχολεία και στη Σκύρο

Κλειστά παραμένουν σήμερα και όλα τα σχολεία στη Σκύρο, λόγω της πρόγνωσης για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος

Αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αποφασιστεί και στις Σποράδες.

Στη Σκιάθο, δεν λειτουργούν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ κλειστός παραμένει και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός.

Στη Σκόπελο, κλειστά είναι τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

Στην Αλόννησο, η αναστολή αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και το ΚΔΑΠ.

Τι ισχύει στην Αττική

Παρά τα έντονα φαινόμενα και τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στο λεκανοπέδιο, δεν έχει ανακοινωθεί οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας.

Ως εκ τούτου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική, ειδική απόφαση από κάποια σχολική μονάδα ή αρμόδιο τοπικό φορέα.

Τι ισχύει για αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση το πρωί της Τετάρτης, δεν έχει ανακοινωθεί γενική παράταση των αποφάσεων για κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Οι σημερινές αποφάσεις αφορούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Οι δήμοι και οι Περιφέρειες παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τη λειτουργία των σχολείων την Πέμπτη.

Η λίστα μέχρι στιγμής για σήμερα περιλαμβάνει: Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, Σκύρο και σχολεία στους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Κύμης – Αλιβερίου, Χαλκιδέων, Ερέτριας και Καρύστου.