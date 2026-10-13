Οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και τα μεγάλα ύψη νερού που αναμένονται τις επόμενες ώρες έχουν ήδη οδηγήσει στις πρώτες αποφάσεις για κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να είναι έντονη σε αρκετές περιοχές της χώρας, με επίμονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, ενώ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ έχει αναβαθμιστεί σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Οι τοπικές αρχές αρχίζουν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, με τις αποφάσεις για αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων να ανακοινώνονται σταδιακά.

Κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη, κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη όλα τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή.

Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ελήφθη προληπτικά, καθώς στην Εύβοια αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα.

Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, αλλά θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες αποφάσεις και σε άλλες περιοχές, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων και τις επικαιροποιημένες προγνώσεις.