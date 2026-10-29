Βαριές πληγές, εκτεταμένες καταστροφές και ένα τεράστιο κύμα κοινωνικής αγανάκτησης άφησε πίσω της η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε το Νότιο Πήλιο, με επίκεντρο τον Πλατανιά και τη Μηλίνα.

Μετά από δυόμισι ώρες σφοδρής καταιγίδας, ο τοπικός χείμαρρος στον Πλατανιά υπερχείλισε παρασύροντας ολοσχερώς την προσωρινή ιρλανδική διάβαση που είχε κατασκευαστεί μετά την κακοκαιρία Daniel, κόβοντας το χωριό στα δύο και εγκλωβίζοντας δεκάδες πολίτες.

Ενώ ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, προαναγγέλλει αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω σοβαρών ζημιών σε γεωτρήσεις, που άφησαν έξι χωριά χωρίς πόσιμο νερό, κάτοικοι και εθελοντές ξεσπούν σε συνέντευξή τους στη «Ζούγκλα», καταγγέλλοντας εξοργιστική αδιαφορία των Αρχών, έργα-βιτρίνα και διαρκή μετάθεση ευθυνών.

Η υπερχείλιση του χειμάρρου και ο αποκλεισμός του Πλατανιά

Η καταστροφή της ιρλανδικής διάβασης που είχε κατασκευαστεί, μαζί με αποστραγγιστικά έργα, μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel το 2023, όταν είχε καταρρεύσει η αρχική γέφυρα του συγκεκριμένου περάσματος, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα το χωριό να αποκοπεί στα δύο, με συνέπεια 30 έως 40 κάτοικοι να εγκλωβιστούν στη μία πλευρά, χωρίς να έχουν καμία απολύτως δυνατότητα οδικής ή πεζής διέλευσης. Παράλληλα, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στις Πινακάτες λόγω των τεράστιων ποσοτήτων νερού που κατέβηκαν από τον ορεινό όγκο του Πηλίου, ενώ πολύ ισχυρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε και στη Μακρινίτσα.

Αν και η βασική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές του Πλατανιά έχει πλέον αποκατασταθεί, παραμένουν αποκλεισμένα σημεία προς την πλευρά του Αιγαίου, καθώς και αρκετά σπίτια που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι έχουν καταστεί απροσπέλαστοι.

Βίντεο από την περιοχή Πλατανιά:

«Μπαλάκι οι πολίτες – Έκαναν πρόχειρα έργα»

Την ίδια ώρα, η αγανάκτηση ξεχειλίζει στους κατοίκους και στους εθελοντές της περιοχής. Σε συνέντευξη που παραχώρησαν στην «Ζούγκλα» από τη Μηλίνα, ο υπεύθυνος της ανθρωπιστικής οργάνωσης Human Plus στη Θεσσαλία, Στάθης Τσιμιτρέας, και κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν το μέγεθος της εγκατάλειψης.

Σχετικά με την εικόνα που επικρατεί, ο κ. Τσιμιτρέας δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα, δεν βρέχει. Αλλά χθες, μεγάλη καταστροφή στο Νότιο Πήλιο για άλλη μία φορά. Λύρη, Κατηγιώργης, Πλατανιά, Καστρί και Μηλίνα, υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές».

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στη Μηλίνα, ασκώντας δριμεία κριτική στις δημόσιες Αρχές κάνοντας λόγο για αδιαφορία:

«Αδιαφορία του κράτους, αδιαφορία του Δήμου, αδιαφορία Περιφέρειας. Μπαλάκι οι πολίτες απέναντι σε όλες τις υπηρεσίες. Εγώ είμαι και παθών όπως και άλλα παιδιά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει παρατυπίες με εκτροπή των ρεμάτων σε άλλο σημείο με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν σπίτια. Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε φορά, τα τελευταία προβλήματα ξεκίνησαν με τον Daniel και μετά. Να φανταστείτε ότι γίναν κάποιες εργασίες εδώ, αλλά γίνανε σπατουλαρίσματα. Βάλαν make-up. Να φανταστείτε ότι κάποια έργα που υποτίθεται τα φτιάξαν και ήταν καλά και θα ήταν για χρόνια, έχουν καταστραφεί. Οι αρμόδιοι φορείς, καταρχήν ο Δήμος προσπαθεί να αποφύγει κάθε κουβέντα με τους πολίτες εδώ πέρα. Και η Περιφέρεια, μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Φοβούνται και αποφεύγουν να μιλήσουν με τον κόσμο».

Αναφερόμενος στη δράση της οργάνωσης κατά τη διάρκεια των χθεσινών φαινομένων και στη συνδρομή των εθελοντών, ο υπεύθυνος της Human Plus τόνισε:

«Βοηθήσαμε ένα λεωφορείο γιατί δεν ενημέρωσαν τα λεωφορεία καν, να μην έρθουν προς τα εδώ, γιατί δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Προσπαθήσαμε εδώ με κάτι παιδιά πολίτες, εθελοντές από την Μηλίνα, καταφέραμε γυρίσαμε το λεωφορείο πίσω. Αλλά ο καθένας μετά έτρεχε να βοηθήσει την περιουσία του, γιατί καταστρέφεται. Αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να μας πουν ποιοι έχουν προβλήματα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Στο ερώτημα για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οριστικά αυτά τα φαινόμενα και να υλοποιηθούν πραγματικά αντιπλημμυρικά έργα, ο κ. Τσιμιτρέας υπογράμμισε:

«Πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα ακούσουν τους πολίτες, τα προβλήματα, και να έχουν την θέληση και την διάθεση των διορθώσεων, γιατί αυτό δεν γίνεται. Όλοι λένε ότι είναι υπεύθυνοι και όταν γίνεται κάτι, βγάζουν την ουρά τους απ’ έξω. Δεν μιλάει κανένας, κανένας δεν παίρνει την ευθύνη, κανένας δεν πληρώνει».

Βίντεο από τις καταστροφές και τις πλημμύρες στην περιοχή Μηλίνα:

Απόγνωση από κατοίκους της Μηλίνας: «Πληρώνω καθαρίστριες για τα πεζοδρόμια του Δήμου»

Στη «Ζούγκλα» μίλησαν και κάτοικοι της Μηλίνας, περιγράφοντας την προσωπική τους δοκιμασία. Ο Αντώνης Βασιλικός κατήγγειλε με απόγνωση την εγκατάλειψη από τους αρμόδιους φορείς:

«Ξαναπλημμύρισα. Ξαναλάσπωσα. Πληρώνω καθαρίστριες. Πάλι λάσπωσα εγώ τα πεζοδρόμια του Δήμου. Τα πεζοδρόμια του δΔήμου τα πληρώνω εγώ να τα καθαρίζω για να μπω σπίτι μου. Έχουμε αδιαφορία από όλους. Από όλους.».

Την ίδια αγανάκτηση εξέφρασε και ο Πέτρος Παλιατάς, επιχειρηματίας και κάτοικος της Μηλίνας, αποδομώντας πλήρως τα έργα που υποτίθεται ότι έγιναν μετά τις πλημμύρες του 2023:

«Η ίδια εικόνα με τον Daniel. Πέρασαν τρία χρόνια, πέσαν πολλά εκατομμύρια, δεν έγινε ένα σοβαρό έργο να προστατεύσουν το χωριό. Από κει και πέρα όλοι λένε “δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς”, “δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς”. Η Περιφέρεια τα ρίχνει στο Δήμο, ο Δήμος τα ρίχνει στην Περιφέρεια. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται και τι γίνεται, πάντως πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί είναι γελοία κατάσταση, μετά από τρία χρόνια να έχουν γίνει έργα και υποτίθεται να κάνουμε έργα σοβαρά για να προστατεύσουμε το χωριό και να μην έχουμε κάνει τίποτα.

Με αυτή την βροχή που έριξε χθες, πλημμυρίσαμε. Και δεν φτάνει αυτό, πάλι τα ρέματα έχουν μπαζώσει, έχουν πάει στο ένα μέτρο περίπου από την επιφάνεια του δρόμου, δηλαδή αν βρέξει σήμερα, αύριο θα έχουμε και χειρότερα προβλήματα από τον Daniel. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμένα πλημμύρισε το σπίτι με τον Daniel. Απευθυνθήκαμε σε όλες τις Υπηρεσίες. Πολεοδομία, Δήμο, Περιφέρεια και ο ένας μας λέει δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, πηγαίνετε στον άλλον. Πάμε στον άλλον, “δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, πηγαίνετε στον άλλον”. Έχουν καταγραφεί τα προβλήματα και μένουν σταματημένα».

Όσα είπαν ο υπεύθυνος της ανθρωπιστικής οργάνωσης Human Plus και οι κάτοικοι της Μηλίνας στη «Ζούγκλα»:

Δηλώσεις κατοίκων της περιοχής:

Αίτημα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έξι οικισμοί χωρίς νερό

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, τόνισε ότι μετά την άμεση προτεραιότητα για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην αποκατάσταση της υδροδότησης. Λόγω σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν σε τρεις γεωτρήσεις στα ορεινά, έξι οικισμοί έμειναν εντελώς χωρίς νερό, αναγκάζοντας τον Δήμο να οργανώσει έκτακτη διανομή εμφιαλωμένων νερών για πόση, και αποστολή υδροφόρων οχημάτων, για την κάλυψη των υπόλοιπων βασικών αναγκών των κατοίκων.

Ο κ. Μιτζικός χαρακτήρισε τη βροχόπτωση «σφοδρότατη» και προανήγγειλε την άμεση υποβολή αιτήματος προς την Πολιτεία για την κήρυξη του Δήμου Νοτίου Πηλίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες καθαρισμού στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και οι επεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης.