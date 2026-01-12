Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά σε όλη τη χώρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Πολλά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Aναλυτικότερα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω του χιονιά στους Δήμους Αμφίπολης, Θάσου, στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού του δήμου Παγγαίου, στους Δήμους Άνδρου, Νευροκοπίου, στους οικισμούς Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρούς του δήμου Σουφλίου, στη Δημοτική Ενότητα Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά του δήμου Λαγκαδά και στο Αχλαδοχώρι του δήμου Σιντικής.

Στο δήμο Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, τα σχολεία ναι μεν θα παραμείνουν κλειστά, όμως οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Δομοκού, με απόφαση του δημάρχου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης σήμερα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως επισημάνθηκε, η απόφαση συνδέεται και με την ανάγκη ολοκλήρωσης εργασιών συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Επίσης στη Μαυροθάλασσα του δήμου Βιλσατίας δε θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 10:00 το πρωί, προκειμένου να αποφευχθούν οι πρωινές ώρες παγετού και οι επικίνδυνες μετακινήσεις.

Αντίστοιχα, στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ στα Πολιτικά τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής της ηλεκτροδότησης.