Με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες, ο Νοέμβριος έδειξε τα δόντια του στην κεντρική Ελλάδα και τη Φθιώτιδα.

Η Λαμία, ήταν η περιοχή που δέχτηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής (μέχρι τις 17:00’) από την Περιφέρεια Στερεάς, μετά την Άμφισσα, όπου καταγράφηκε καταρρακτώδης βροχή, με ένταση που έφτασε ακόμη και τα 140 χιλιοστά την ώρα, σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του meteo.gr.

Και στη Λαμία όμως η νεροποντή που ξεκίνησε ελάχιστα λεπτά πριν τις 15:00’ το μεσημέρι και μέχρι τις 17:00’ έφτασε τα 20 mm (ή 20 τόνοι ανά στρέμμα).

Η καταρρακτώδης βροχή συνοδεύτηκε από αστραπές και βροντές, ενώ κεραυνοί έπεσαν στη βόρεια πλευρά της πόλης, χωρίς να αναφερθούν ιδιαίτερα προβλήματα στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή των Καμένων Βούρλων έπεσε κεραυνός σε δασική έκταση πάνω από την πόλη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί πυρκαγιά.

Το Κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε και μία κλήση για άντληση υδάτων στην οδό Αθηνών στη Λαμία, χωρίς πάντως το νερό να φτάσει σε επικίνδυνο σημείο.

Καταρρακτώδης βροχή και στην περιοχή του Δομοκού, αλλά και των Θερμοπυλών.

Δείτε και βίντεο από την εθνική οδό στην περιοχή της Βοιωτίας όπου χτύπησε η καταιγίδα μετά τις 17:30′:

Πηγή: lamiareport.gr

Π.Π.