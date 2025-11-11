Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε χθες ( 10/11) το βράδυ τη Σκάλα Καλλονής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Η ένταση της βροχής ήταν τέτοια, που μέσα σε λίγη ώρα η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για την απάντληση υδάτων, ενώ συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας, βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Τα νερά εισχώρησαν σε σπίτια, σε καταστήματα και σε αποθήκες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ως προληπτικό μέτρο, τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.