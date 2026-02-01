Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία, με τη διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες λάσπης κάλυψαν το οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.



Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Καλαμάτας με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα υλικά και να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις από το συγκεκριμένο τμήμα έως την πλήρη αποκατάσταση.

Παράλληλα, μικρής έκτασης προβλήματα έχουν καταγραφεί σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά. Η βροχόπτωση παραμένει έντονη σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ειδοποιηθεί μέσω του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.