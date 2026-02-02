Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σήμερα, Δευτέρα, σε περιοχές της Θράκης, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Στο Νευροκόπι, έπειτα από απόφαση του δημάρχου και σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας, με τη μαθησιακή διαδικασία να συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στην Ξάνθη, δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία του δήμου Μύκης.

Στον Δήμο Σουφλίου, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ.