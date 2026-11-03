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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας του σφοδρού κύματος βροχοπτώσεων που έπληξε εκτεταμένες περιοχές από νωρίς το πρωί.

Από τις 07:30 έως και τις 22:00, το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις για συνδρομή, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο, πτώσεις κορμών και ανάγκες άμεσης απομάκρυνσης πολιτών.

Προβλήματα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η κακοκαιρία δοκίμασε αρκετά σημεία της περιφέρειας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να επέμβουν κυρίως για τη διαχείριση υδάτινων όγκων:

– 27 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια και οικίες

– 3 κοπές δέντρων που κατέρρευσαν λόγω των ανέμων και του κορεσμού του εδάφους

Στο επίκεντρο η Κεντρική Μακεδονία – Απεγκλωβισμός στη Θεσσαλονίκη

Στην Κεντρική Μακεδονία καταγράφηκε η μεγαλύτερη διασπορά συμβάντων, με επεμβάσεις σε τέσσερις νομούς:

Θεσσαλονίκη: Πραγματοποιήθηκαν 7 αντλήσεις υδάτων, 5 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση επικίνδυνου αντικειμένου, καθώς και η μεταφορά ενός ατόμου σε ασφαλές σημείο.

Χαλκιδική: Έγιναν 3 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

Ημαθία: Καταγράφηκαν 3 αντλήσεις υδάτων.

Σέρρες: Τα συνεργεία επενέβησαν για 1 άντληση και 1 κοπή δέντρου.