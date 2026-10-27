Σε ετοιμότητα βρέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκάλεσαν τα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής το τελευταίο 24ωρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 7.30 το πρωί της Δευτέρας (26/10) έως και τις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10), το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε συνολικά 50 κλήσεις από πολίτες για παροχή βοήθειας.

Οι αναφορές αφορούσαν κυρίως ζημιές από πτώσεις δέντρων και συσσωρεύσεις υδάτων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επενέβησαν άμεσα, πραγματοποιώντας 16 κοπές δέντρων και 14 αντλήσεις υδάτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.