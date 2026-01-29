Πολλά προβλήματα και ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, μετά από έντονο μπουρίνι και ισχυρή χαλαζόπτωση.

Δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν στέγαστρα

Ειδικότερα, οι δυνατοί άνεμοι και η σφοδρότητα των φαινομένων είχαν ως αποτέλεσμα να ξηλωθούν στέγαστρα αυτοκινήτων στον χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ της περιοχής, προκαλώντας υλικές ζημιές και αναστάτωση στους πολίτες.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί – Εκτεταμένες ζημιές

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του evima, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι ζημιές είναι εκτεταμένες και απαιτείται άμεση αποκατάσταση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν περαιτέρω προβλήματα.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312, καθώς τα στέγαστρα έπεσαν πάνω σε κολώνα φωτισμού για να προσφέρουν βοήθεια εάν χρειαστεί, όπως κάνουν πάντα, και συγκεκριμένα να κλείσουν το δρόμο για να αποκατασταθεί η κολώνα που έχει πάρει κλήση προς τον κεντρικό δρόμο.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: evima