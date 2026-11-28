Έξι άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από αυτοκίνητα στη νότια Κέρκυρα, ενώ τμήμα παραλιακού δρόμου στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει δρόμους και αυλές σπιτιών, προκαλώντας παράλληλα κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, χωμάτων και δέντρων. Προβλήματα καταγράφονται τόσο στο νότιο, όσο και στο βόρειο τμήμα του νησιού, με την Πυροσβεστική και τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.

Έξι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε τρία οχήματα

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νότιας Κέρκυρας, τον οποίο δημοσιεύει το kerkyrasimera.gr, έξι άτομα απεγκλωβίστηκαν από τρία οχήματα που ακινητοποιήθηκαν από τα νερά.

Στις Αλυκές Λευκίμμης εγκλωβίστηκε ένα όχημα με δύο επιβαίνοντες. Αντίστοιχα περιστατικά, επίσης με δύο άτομα σε κάθε αυτοκίνητο, σημειώθηκαν στον Πετριτή και στο Περιβόλι. Και στις τρεις περιπτώσεις οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες.

Στον απολογισμό του Κλιμακίου καταγράφονται επίσης δέκα περιστατικά σχετικά με αντλήσεις υδάτων. Άντληση πραγματοποιήθηκε σε ένα σημείο στα Κρητικά, σε ένα στο Περιβόλι και σε δύο στον Κάβο. Τα υπόλοιπα έξι περιστατικά, σε Περιβόλι, Πετριτή, Κάβο και Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, καταγράφηκαν ως «άνευ ενέργειας».

Στη θάλασσα τμήμα του δρόμου προς τον Μαραθιά

Μεγάλη ζημιά έχει υποστεί ο παραλιακός δρόμος στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, προς τον Μαραθιά, όπου μεγάλο τμήμα του κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα.

Η πλαγιά στην ακτή υποχώρησε, παρασύροντας κομμάτια του οδοστρώματος μαζί με χώματα και πέτρες. Στην ευρύτερη περιοχή, δρόμοι και αυλές σπιτιών έχουν πλημμυρίσει, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία μέσα στα λασπόνερα.

Κατολίσθηση σημειώθηκε και στον Άη Γιάννη Περιστερών, όπου χώματα, πέτρες και δέντρα έπεσαν από το πρανές στον δρόμο, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στον Κάβο – Ανεβαίνουν τα ποτάμια

Στον Κάβο, μεγάλες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στο οδικό δίκτυο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ορμητικά περάσματα νερού.

Ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στα ποτάμια της Μεσογγής και της Λευκίμμης. Στην Άνω Μεσογγή, το νερό έχει καλύψει δρόμο και κινείται με ορμή δίπλα στη γέφυρα και τους καλαμιώνες. Στην ίδια περιοχή έχει υποχωρήσει και τμήμα πλαγιάς.

Στη Λευκίμμη, η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει ξανά, με τα νερά να πλησιάζουν τα χείλη της κοίτης, δίπλα σε κατοικίες και αγκυροβολημένα σκάφη. Η περιοχή είχε δοκιμαστεί και στο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, όταν τα νερά κάλυψαν τμήματα του παραποτάμιου δρόμου και μία γυναίκα απομακρύνθηκε προληπτικά από το σπίτι της.

Κατολισθήσεις και στη βόρεια Κέρκυρα

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, μετά τις κατολισθήσεις και τις καταπτώσεις φερτών υλικών σε σημεία του περιφερειακού και του δημοτικού οδικού δικτύου.

Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις περιοχές Δροσάτου, Χωρεπισκόπων, Αρκαδάδων, Αγίου Γεωργίου, Σινιών και Ρεκίνι.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι οι συνεχείς και κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, έχουν επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος, διατηρώντας τον κίνδυνο, ακόμη και μετά την υποχώρηση της βροχής.

Διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένοι δρόμοι – Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι

Σύμφωνα με το CorfuPress, προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου κυρίως στο Κανόνι, στην Άφρα και στον Βάτο, ενώ νερά κάλυψαν το οδόστρωμα στο εθνικό δίκτυο, στην περιοχή της γέφυρας Κάιζερ και στα Μωραΐτικα. Στο βόρειο συγκρότημα, δρόμοι έκλεισαν ή η πρόσβαση δυσκόλεψε στην Πετάλεια, στο Αυλάκι Σινιών, στον Άγιο Σπυρίδωνα και στον Αρίλα. Για τα περιστατικά απεγκλωβισμού σε Πετριτή και Λευκίμμη, το ίδιο μέσο αναφέρει ότι το ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μηχανικά από το νερό, ενώ στο άλλο ο οδηγός δεν διέκρινε την άκρη του δρόμου, που είχε καλυφθεί από τα νερά, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε πλαϊνό χαντάκι.

Νέες βροχές σε ήδη κορεσμένα εδάφη

Η σημερινή επιδείνωση βρίσκει την Κέρκυρα ήδη επιβαρυμένη από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το enimerosi.com, στο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας καταγράφηκαν 197,6 χιλιοστά βροχής στον Χλωμό και 192,8 χιλιοστά στο Περιβόλι.

Τα Ιόνια Νησιά παραμένουν σε κόκκινη προειδοποίηση για το Σάββατο, με τη συνέχιση των βροχοπτώσεων να αυξάνει τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες, ακόμη και όταν η βροχή υποχωρήσει. Ζητά ιδιαίτερη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες σε δρόμους με πρανή και έντονες κλίσεις, αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένα οδοστρώματα και σημεία με καταπτώσεις, καθώς και συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.