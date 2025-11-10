Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Κορινθία. Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στον Άγιο Βασίλειο. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι δρόμοι «άσπρισαν» από το χαλάζι, ενώ η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη βροχή και ισχυρούς ανέμους.

Σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές σε ελαιόδεντρα και καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Πολλοί αγρότες και παραγωγοί είδαν τον κόπο μηνών να χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς το χαλάζι «χτύπησε» τους καρπούς.

Παράλληλα έντονη χαλαζόπτωση να σημειώνεται αυτή την ώρα στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους και συγκεκριμένα από τα Δερβενάκια έως τα Φίχτυα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δρόμος «άσπρισε» από το χαλάζι, ενώ η ορατότητα για τους οδηγούς είναι περιορισμένη.

Οι αγρότες της περιοχής αναφέρουν ζημιές σε ελιές και άλλες καλλιέργειες, καθώς το το χαλάζι που έπεσε είχε μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Πηγή: korinthostv.gr