Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει για δεύτερο 24ωρο η Κρήτη, η οποία δοκιμάζεται σκληρά από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του έναν νεκρό, εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς πολιτών και τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, περιουσίες και καλλιέργειες.

Βροχή ενός έτους σε λίγες ώρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολόγων, οι ποσότητες βροχής που έπεσαν στο νησί μέσα σε μόλις 24 ώρες ήταν πρωτοφανείς, αγγίζοντας τα επίπεδα που καταγράφονται στην Αθήνα σε διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

Η συνολική εικόνα στον ορεινό Μυλοπόταμο αποτυπώνεται πλήρως στην φράση της μετεωρολόγου Νικολέτας Ζιακοπούλου, που είπε χαρακτηριστικά ότι «κατέβηκε ο Ψηλορείτης κάτω», υπογραμμίζοντας πως έπεσαν 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα Χανιά και 250 τόνοι στο Λασίθι.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου έφτασε τα 361 mm (361,4 mm από την Τετάρτη 30/09 έως το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10). Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Τραγωδία στο Ρέθυμνο με έναν νεκρό κτηνοτρόφο

Η κακοκαιρία στοίχισε τη ζωή σε έναν 79χρονο βοσκό στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Ο ηλικιωμένος, προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι του διασχίζοντας ένα ρέμα, που είχε υπερχειλίσει,με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Η σορός του εντοπίστηκε 800 μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένη από φερτά υλικά, από διασώστες της Πυροσβεστικής και κατοίκους της περιοχής.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Μυλοπόταμος – Δραματικοί απεγκλωβισμοί

Στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, η κατάσταση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με το νερό να μπαίνει μέσα στα σπίτια και τους δρόμους να καλύπτωνται από λάσπη.

Οι δρόμοι Λιβάδια – Γαράζο και Βενί – Απλαδιανά στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, παραμένουν κλειστοί ενώ ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας στη διαδρομή Αξός – Λιβάδα – Αΐμονας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Επικίνδυνο ατύχημα στη γέφυρα Διόσκουριου: Αγροτικό όχημα με επιβαίνοντες ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 60 ετών κατέληξε στην κοίτη χειμάρρου, όταν το οδόστρωμα υποχώρησε κάτω από τους τροχούς τους. Οι δύο επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Δείτε το βίντεο την ώρα της καταιγίδας:

Στο Ηράκλειο κινδύνευσαν επιβάτες οχήματος στην Φοινικιά

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης που διασχίζει Μαλάδες και Φοινικιά και στην περιοχή διασώστες χρειάστηκε να επέμβουν για απεγκλωβισμούς ανθρώπων, που παγιδεύτηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Ενδεικτικό είναι ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 255 κλήσεις για απεγκλωβισμούς.

Στην Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους, λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα στις Γούβες

Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, ο ποταμός Γουβιάνος μετατράπηκε σε χείμαρρο, παρασύροντας σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας τον εγκλωβισμό τουριστών σε ξενοδοχειακές μονάδες, όπου χρειάστηκε η επέμβαση ειδικών συνεργείων με γερανούς για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας.

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στον Άγιο Νικόλαο. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την ισχυρή βροχόπτωση, ενώ ορμητικά νερά δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες ακόμη και σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Αγωνία για το νέο κύμα κακοκαιρίας – Επικαιροποιήξθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Αν και τα φαινόμενα σημείωσαν πρόσκαιρη ύφεση, οι Αρχές και οι κάτοικοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το πρωί της Παρασκευής και προβλέπει ότι τα ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν στο νησί. Οι μετεωρολόγοι μάλιστα λένε πως θα ενταθούν το Σάββατο ενώ η Κρήτη θα παραμείνει σε κατάσταση συναγερμού μέχρι και την Κυριακή.

Η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Καιρός LIVE

Υπενθυμίζεται ότι η περιφέρεια Κρήτης από χθες ανακοίνωσε προληπτικά μέτρα, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρο το νησί, καθώς παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων. Η απαγόρευση αφορά φαράγγια, εποπτευόμενα και μη, φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές και ορειβατικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Ε4, καθώς και άλλα οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο. Το μέτρο ισχύει μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Δείτε εικόνες από τις πλημμύρες στην Κρήτη: