Στην εκκένωση 3 σπιτιών, τα οποία βρίσκονται πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν οι Αρχές, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που χτυπά την Αττική.

Γιατί οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση

Τα σπίτια εκκενώθηκαν γιατί υπήρξε η εκτίμηση ότι αν φουσκώσει το ρέμα της Πικροδάφνης τότε θα υπάρξει κίνδυνος και για ανθρώπινες ζωές. Και στις τρεις περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με τη συνδρομή και των αστυνομικών οι ιδιοκτήτες πείστηκαν να βγουν από αυτά.

Επισημαίνεται ότι θα εκκενωθούν άλλα δυο σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς μετά τις 3 αναμένονται ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή έχει φτάσει και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή έχει φτάσει και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

