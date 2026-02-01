Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό, υπερχείλισε και το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει στον αποκλεισμό της διέλευσης των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Οδοφράγματα μετά την τραγωδία στη Γλυφάδα

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά από τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή πριν από έντεκα ημέρες, αφήνοντας πίσω της τεράστιες καταστροφές και μία νεκρή.

Οι Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να αποφευχθεί νέα τραγωδία, όπως εκείνη της 21ης Ιανουαρίου, όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο χείμαρρο λάσπης και φερτών υλικών. Στα σημεία που κρίνονται επικίνδυνα, έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια εμπόδια, με στόχο την εκτροπή της ροής και τον περιορισμό της ορμής του νερού.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους να θωρακίσουν τα σπίτια τους, στήνοντας αυτοσχέδια αναχώματα έξω από τις αυλές και τις εισόδους, ενόψει πιθανής νέας ισχυρής βροχόπτωσης.

Ιδιαίτερα έντονη παραμένει η ανησυχία στην οδό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή της Τερψιθέας, όπου στις 21 Ιανουαρίου ορμητικός χείμαρρος κάλυψε τα πάντα.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η μάντρα και η είσοδος του σπιτιού κατέρρευσαν, με τεράστιες ποσότητες νερού και λάσπης να εισβάλλουν στο ημιυπόγειο. Η στάθμη της λάσπης έφτασε σχεδόν το ένα μέτρο, καταστρέφοντας ολοσχερώς το αυτοκίνητο στο γκαράζ και παρασύροντας αντικείμενα, ακόμη και οικιακά σκεύη, μέχρι τον δρόμο.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, κ. Βαγγέλης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι δικοί του άνθρωποι:

«Ο εγγονός μου και η κοπέλα του ήταν μέσα στο σπίτι. Βγήκαν από το παράθυρο και κολύμπησαν για να σωθούν», ανέφερε, τονίζοντας πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.

«Προσπαθώ να προστατεύσω ό,τι έχει απομείνει, μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης», σημείωσε, αποδίδοντας ευθύνες στην ΕΥΔΑΠ για τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.