Παιδί 15 ετών βρίσκεται στο κρατητήριο της ΓΑΔΑ για ημέρες ελλείψει προνοιακής μονάδας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προχώρησε στην παρακάτω καταγγελία για ένα απάνθρωπο περιστατικό.

Ένα κορίτσι 15 ετών κακοποιημένο και με παραβατική συμπεριφορά χωρίς να φταίει, φιλοξενείτο με εισαγγελική εντολή στο Παίδων «Αγία Σοφία» για δέκα περίπου ημέρες. Οι συνάδελφοι του νοσοκομείου προσπάθησαν να βρουν προνοιακή μονάδα να το φιλοξενήσει. Αυτό που συνάντησαν ήταν ένα τείχος.

Επειδή διαταρασσόταν η λειτουργία του νοσοκομείου, ο Εισαγγελέας διέταξε τη μεταφορά της 15χρονης και τη φύλαξη της σε αστυνομικό τμήμα και τη ΓΑΔΑ.

«Για πολλές ημέρες το παιδί είναι σε κρατητήριο ελλείψει προνοιακής μονάδας. Το τερματίσαμε τελείως», γράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Από το παρκάρισμα στα νοσοκομεία των κακοποιημένων παιδιών τώρα τα στέλνουμε να φιλοξενούνται στα κρατητήρια. Ντροπή για το κράτος κοινωνικής προστασίας. Μαθαίνουμε ότι και άλλο παιδί είναι στη ΓΑΔΑ. Πολλές ημέρες», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.