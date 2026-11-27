Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει η μητέρα της 15χρονης από την περιοχή του Αγρινίου, η οποία φέρεται να εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, με τη γνώση του πατέρα της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή, η οποία αποδίδεται στη μητέρα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της 15χρονης στις αστυνομικές Αρχές, ενώ η κατάθεσή της πραγματοποιήθηκε παρουσία πραγματογνώμονα-παιδοψυχιάτρου.

Οι δύο γονείς και ακόμη πέντε άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση οδηγήθηκαν την Παρασκευή (27/11) στον ανακριτή Αγρινίου, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Τι περιλαμβάνει το βαρύ κατηγορητήριο

Η ποινική δίωξη αφορά έξι κατηγορίες αδικημάτων, οι οποίες αποδίδονται κατά περίπτωση στους εμπλεκομένους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μαστροπεία, ο βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, οι γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, η άμεση συνέργεια σε βιασμό και η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πληροφορία ότι η μητέρα αντιμετωπίζει, εκτός από την κατηγορία της μαστροπείας, και εκείνη της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει από τα στοιχεία της ποινικής δίωξης που επικαλείται το δημοσίευμα, ενώ το πλήρες κατηγορητήριο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης στην κατοικία της οικογένειας.

Τι κατέθεσε η 15χρονη παρουσία παιδοψυχιάτρου

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε η κατάθεση της ανήλικης, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δόθηκε παρουσία πραγματογνώμονα-παιδοψυχιάτρου.

Η 15χρονη φέρεται να περιέγραψε περιστατικά επαναλαμβανόμενης σωματικής βίας από τους γονείς της, με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της μητέρας της.

Κατά το δημοσίευμα, η ανήλικη κατήγγειλε ότι εξαναγκαζόταν, χωρίς τη θέλησή της, να έρχεται σε γενετήσια επαφή με ενήλικους άνδρες, έναντι χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στην κατάθεσή της, οι καταγγελλόμενες πράξεις είχαν αρχίσει όταν ήταν περίπου 11 ετών και συνεχίζονταν μέχρι πρόσφατα.

Η ίδια φέρεται να αναγνώρισε μεταξύ των κατηγορουμένων πρόσωπα που, σύμφωνα με την καταγγελία της, είχαν προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, με γνώση των γονέων της.

Οι Αρχές εξετάζουν τις καταγγελίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να προσδιοριστεί η εμπλοκή κάθε κατηγορουμένου.

Ο ρόλος που αποδίδεται στη μητέρα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ρόλος της μητέρας, η οποία, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η κόρη της, την εξανάγκαζε επί σειρά ετών σε σεξουαλική εκμετάλλευση.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το agriniopress, η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την υποχρέωνε να πραγματοποιεί συναντήσεις με ενήλικους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, με τη γνώση του πατέρα της.

Η καταγγελία αυτή αποτελεί βασικό μέρος της έρευνας και συνδέεται με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε από τους άνδρες που έχουν ήδη συλληφθεί φέρονται να είχαν εμπλακεί στις καταγγελλόμενες πράξεις.

Η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ισχυρισμοί της ανήλικης εξετάζονται από τις δικαστικές Αρχές μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία.

Αναφορά και σε άγνωστους δράστες

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από το νεότερο ρεπορτάζ είναι ότι στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται αναφορά και σε άγνωστους δράστες.

Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν περιορίζεται απαραίτητα στα επτά πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν εάν υπάρχουν επιπλέον εμπλεκόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με στόχο την αποσαφήνιση των περιστατικών που κατήγγειλε η ανήλικη, του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο φέρονται να συνέβησαν και των πιθανών ευθυνών κάθε προσώπου.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η 15χρονη είχε εκμυστηρευτεί όσα φέρεται να βίωνε σε άνθρωπο από το περιβάλλον της, ο οποίος την παρότρυνε να απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η ανήλικη μετέβη στις αστυνομικές Αρχές, συνοδευόμενη από πρόσωπα που τη στήριξαν στη διαδικασία της καταγγελίας.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στην κατοικία της οικογένειας, κατά την οποία, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη των γονέων και ακόμη πέντε ανδρών.

Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, με τους επτά κατηγορουμένους να αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή.

Υπό προστασία η ανήλικη – Την Κυριακή οι απολογίες

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το οικογενειακό της περιβάλλον κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φιλοξενείται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Στο μεταξύ, οι επτά συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (29/11), οπότε θα εξεταστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Οι κατηγορίες βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Αναφορές στις Αρχές από το 2020 και το 2024

Σημαντικά ερωτήματα για το ιστορικό της υπόθεσης προκύπτουν από την ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή (27/11) «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες Αρχές είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση της ανήλικης ήδη από το 2020.

Ο οργανισμός γνωστοποίησε ότι το παιδί και η οικογένειά του είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Συγκεκριμένα, το 2020, όταν η ανήλικη ήταν εννέα ετών, είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για κακοποίησή της.

Ακολούθησε δεύτερη αναφορά το 2024, όταν το κορίτσι ήταν 13 ετών, αυτή τη φορά για καταγγελλόμενη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η ύπαρξη των δύο προηγούμενων αναφορών δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισής τους και τις ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί για την προστασία του παιδιού.

Οι δύο κρίσιμες επικοινωνίες στις 21 και 22 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον οργανισμό, στις 21 Νοεμβρίου 2026 η Γραμμή SOS 1056 δέχθηκε τηλεφώνημα, κατά το οποίο αναφέρθηκε ότι η 15χρονη υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της και εξαναγκαζόταν σε σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η ανήλικη βρισκόταν δίπλα στο πρόσωπο που πραγματοποίησε την κλήση και συνομίλησε απευθείας με κοινωνικό λειτουργό.

Κατά τη συνομιλία, της παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και ενημερώθηκε για τις διαδικασίες που θα ακολουθούσαν οι αρμόδιες Αρχές.

Την επόμενη ημέρα, 22 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε νέα επικοινωνία με τη Γραμμή, κατά την οποία έγινε γνωστό ότι η 15χρονη βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά δυσκολευόταν να προχωρήσει στην καταγγελία, εκφράζοντας έντονο φόβο.

Έπειτα από επανειλημμένες συνομιλίες με κοινωνικό λειτουργό, αποφάσισε να καταθέσει, συνοδευόμενη από ψυχολόγο του οργανισμού.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα στελέχη της Γραμμής είχαν προηγουμένως ενημερώσει τον αρμόδιο αστυνομικό διευθυντή για το περιστατικό και τη δυσκολία της ανήλικης να μιλήσει στις Αρχές.

Ο αστυνομικός διευθυντής όρισε ως αρμόδιο τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, προκειμένου να διαχειριστεί την υπόθεση.

Η ψυχολόγος του οργανισμού παρέμεινε δίπλα στο κορίτσι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχοντάς του την απαραίτητη υποστήριξη.

Μετά την καταγγελία, η ανήλικη απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον με εισαγγελική εντολή.

Το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί αναφορές το 2020 και το 2024 αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα: ποιες ενέργειες είχαν πραγματοποιηθεί τότε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατά πόσον είχε διερευνηθεί επαρκώς η κατάσταση του παιδιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη στοιχεία για τον χειρισμό των προηγούμενων αναφορών, ενώ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δηλώνει ότι συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στην ανήλικη.