Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, καθώς οι αστυνομικές Αρχές των Χανίων προχώρησαν, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, στη σύλληψη του άνδρα που φέρεται ως πατέρας του 3χρονου κοριτσιού, το οποίο εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politica.gr, τόσο η μητέρα όσο και ο φερόμενος πατέρας του παιδιού, αντιμετωπίζουν την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με την υπόθεση να παίρνει πλέον δραματικές διαστάσεις, καθώς νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως.

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών φαίνεται να έχουν μπει και οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Η μητέρα, που τώρα έχει τέσσερα παιδιά, ισχυρίστηκε ότι τα προηγούμενα δύο πέθαναν κατά τον θηλασμό.

Σχέδιο παραπλάνησης των Αρχών είχε οργανώσει ο πατέρας

Ο άνδρας, πακιστανικής καταγωγής, φέρεται να είχε οργανώσει σχέδιο παραπλάνησης των Αρχών, υποστηρίζοντας ότι είχε εγκαταλείψει την Κρήτη και είχε ταξιδέψει στην Αθήνα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκδοθεί ακόμη και εισιτήριο στο όνομά του, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα πως βρισκόταν εκτός νησιού.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων δεν πείστηκαν. Μεθοδικά και αξιοποιώντας πληροφορίες και τηλεφωνικές επαφές, συνέχισαν την έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος ουδέποτε ταξίδεψε, αλλά αντίθετα φέρεται να κρυβόταν μέσα στην πόλη των Χανίων, επιχειρώντας να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τη σύλληψη.

Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία οι άνδρες της Ασφάλειας κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον αιφνιδιάσουν και τελικά να του περάσουν χειροπέδες, βάζοντας τέλος στο σχέδιο διαφυγής του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον της Εισαγγελέως, μαζί με τη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού, προκειμένου να απολογηθούν για την εξαιρετικά σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε μία υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη, η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι Ρομά, δεν συνεργαζόταν με τις αστυνομικές Αρχές, γεγονός που – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – δυσχέρανε σημαντικά την έρευνα και την προσπάθεια των αστυνομικών να διαλευκάνουν το πώς το 3χρονο κοριτσάκι έφτασε να νοσηλεύεται σε τόσο κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και τα τρία ακόμη παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Τα παιδιά φέρονται να υποστηρίζουν ότι το 3χρονο κοριτσάκι είναι αδελφάκι τους, ωστόσο οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων έχουν ήδη ζητήσει εισαγγελική εντολή για εξέταση γενετικού υλικού (DNA), προκειμένου να εξακριβωθεί αν πράγματι υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά και να ξεκαθαρίσει πλήρως το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ενώ το 3χρονο κοριτσάκι εξακολουθεί να χαροπαλεύει στο ΠΑΓΝΗ, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον κάθε πτυχή της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινωνία της Κρήτης.