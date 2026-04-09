Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση κακοποίησης βρέφους στον Πύργο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του patrisnews, πριν από λίγη ώρα η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα, όσο και στον σύντροφό της, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ήταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενώ την ίδια ώρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

ΠΗΓΗ: patrisnews.com