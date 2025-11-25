Κορίτσι, 13 ετών σπάει τη σιωπή του, ζητά βοήθεια από την Αστυνομία για υπόθεση κακοποίησης.

Η 13χρονη ζητά προστασία από το μαρτύριο που ζει καθημερινά. Κακοποιείται συστηματικά και από τους δύο γονείς της. Σύμφωνα με πληροφορίες την δέρνουν επειδή «τολμά» να κάνει παρέα με μία ξαδέρφη της, γιατί ο πατέρας της έχει διαφορές με την αδελφή του και μητέρα της ξαδέρφης της.

Χτες το απόγευμα, μετά από έναν ακόμα ξυλοδαρμό, μίλησε σε μία φίλη της για το γεγονός και εκείνη τη έπεισε να μιλήσει στις Αρχές.

Το κορίτσι τηλεφώνησε στο 100 και μέσα σε λίγα λεπτά ένα περιπολικό έσπευσε να την πάρει και να τη μεταφέρει σε κεντρικό Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η 13χρονη ανέμενε για ώρες να μεταφερθεί στο αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελόκηπων Μενεμένης και τελικά το εν λόγω Γραφείο δεν παρέλαβε την υπόθεση, γιατί οι αστυνομικοί του τμήματος της περιοχής δεν διαθέτουν καμία ειδική εκπαίδευση χειρισμού περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο, προσπάθησαν να ηρεμήσουν το κορίτσι και να βρουν ψυχολόγο από τη λίστα των πραγματογνωμόνων, προκειμένου να πάει στο Τμήμα και να βοηθήσει στο να δώσει κατάθεση η ανήλικη.

Ψυχολόγος της Αστυνομίας βεβαίωσε ότι τα όσα περιγράφει η 13χρονη έχουν βάση, και σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον των γονιών της, οι οποίοι εξαφανίστηκαν και αναζητούνται για αυτόφωρο.

Ενδεικτικό της ωμής βίας που έχει υποστεί η 13χρονη από τους γονείς της, είναι ότι μια ημέρα πριν πάει στην Αστυνομία ξυλοκοπήθηκε με το κοντάρι της ηλεκτρικής σκούπας. Τα χτυπήματα της προκάλεσαν μώλωπες και αιμορραγία από τη μύτη.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η 13χρονη με εντολή Εισαγγελέα, διαμένει πλέον με τη γιαγιά της.

