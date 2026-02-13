Την ακόλαστη φήμη του Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται πως… ζήλεψε ένας 48χρονος, που κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά στα Άνω Λιόσια, εκμεταλλευόμενος την οικονομική τους ένδεια και την αθωότητά τους.

Το εξοργιστικό στην υπόθεση που αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ και τον συνέλαβε, ήταν ότι τα ανήλικα παιδιά οδηγούσε στο σπίτι του ο ίδιος ο πατέρας του ενός από αυτά.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Φυλής εξακρίβωσαν πως ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν σεξουαλικά και κακοποιούσε τουλάχιστον δύο ανήλικους Ρομά, έναντι χρηματικής αμοιβής, για να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις μαζί τους.

Στο σπίτι του η αστυνομία, μετά από έφοδο που έγινε το βράδυ της Τετάρτης 11/02, εντόπισε τρεις σύριγγες, που περιείχαν πιθανόν ναρκωτική ουσία, καθώς και ένα φορητό υπολογιστή, που κατασχέθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας του ανήλικου παιδιού, που το οδηγούσε στο σπίτι του 48χρονου, έναντι αμοιβής, βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Άμφισσας και θα κατηγορηθεί για συνέργεια και σε αυτή την υπόθεση.