Βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε 16 από τους 18 συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας ως «βιτρίνα» επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα και προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο που αγγίζει τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 16 κατηγορούμενοι, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα (9/11), την Τετάρτη (11/11) και την Πέμπτη (12/11). Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα εξής αδικήματα:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου και συνέργεια σε αυτήν.

Πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με όφελος και ζημία που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα), κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Διαφορετική ήταν η ποινική μεταχείριση για τους υπόλοιπους δύο από τους 18 συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, όμως, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατά τους ελέγχους βρέθηκαν στην κατοχή τους ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.

Ο ρόλος δικηγόρου και λογιστών

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα για τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των «αχυρανθρώπων». Σύμφωνα με την έρευνα, ο δικηγόρος φέρεται να έκανε χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων προκειμένου να εκδίδονται οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας των καταστημάτων από τους Δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Το μέγεθος του δικτύου αποτυπώνεται στα ευρήματα των Αρχών, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται 4.200 ΑΦΜ τα οποία συνδέονταν με περισσότερες από 700 διευθύνσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των επιχειρήσεων ήταν ότι, ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι, εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «αχυράνθρωποι», κρύβοντας τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.