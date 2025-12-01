Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 39χρονο οδηγό ταξί που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11), στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση

Σε βάρος του, η εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.

Φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη

Το δυστύχημα συνέβη, χθες τα ξημερώματα, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου. Τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ