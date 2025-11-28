Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες βρίσκεται η 35χρονη γυναίκα που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης εγκύου κόρης της στο Μενίδι με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.

Η Εισαγγελία της Αθήνας άσκησε σε βάρος της δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αλλά και για τη διακοπή της κύησης της ανήλικης κόρης της.

Η κατηγορούμενη οδηγείται πλέον ενώπιον ανακριτή, όπου θα κληθεί να δώσει την απολογία της.

Η 14χρονη πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατήγγειλε την μητέρα της.

Με εισαγγελική εντολή, η ανήλικη βρίσκεται στο Νοσοκομείο Παίδων.

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια στιγμή, ανατροπή στην υπόθεση φέρνει η ιατροδικαστική εξέταση.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε την 14χρονη, δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να μπορεί να πιστοποιήσει την πρόκληση της αποβολής.

Ωστόσο, για να υπάρξει πλήρες και ακριβές ιατροδικαστικό πόρισμα, θα πρέπει να έχουν οι γιατροί στα χέρια τους τις εργαστηριακές εξετάσεις της 14χρονης, αλλά και το βιολογικό υλικό που παρουσίασε ως έμβρυο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το μεσημέρι της Πέμπτης (28/11) μία 14χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, έχοντας ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα.

Λίγο μετά την εμφάνιση της ανήλικης στο ΑΤ της περιοχής, συνελήφθη η 54χρονη μητέρα της, που όπως κατήγγειλε η κόρη της, της προκάλεσε σωματική βλάβη με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της 14χρονης φέρεται να μην ενέκρινε το γεγονός ότι η κόρη της κυοφορούσε παιδί σε τόσο μικρή ηλικία και έφτασε στο σημείο να χτυπήσει το ανήλικο κορίτσι.

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη, ενώ η 14χρονη κόρη της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παίδων».