Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του γνωστού TikToker και bodybuilder, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας αναβολικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο βασικός κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 21 Μαρτίου, ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 97-98), και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή.

Από την πλευρά του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ έως τότε, θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ο bodybuilder συνελήφθη καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν παράνομες αναβολικές ουσίες. Ο 34χρονος είναι ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του bodybuilding και ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διατηρεί λογαριασμούς με χιλιάδες ακολούθους, μέσω των οποίων δημοσιεύει περιεχόμενο σχετικό με γυμναστική και διατροφή, ακόμη και στην πλατφόρμα TikTok.

Πώς «ξηλώθηκε» το κύκλωμα αναβολικών

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε την εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια και διακίνηση αναβολικών και συμπληρωμάτων διατροφής, το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, έγιναν τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο γνωστός bodybuilder του TikTok.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν 5.263 κάψουλες και δισκία, 362 ενέσιμα φιαλίδια, και σχεδόν 16 κιλά σκόνης αναβολικών, φαρμακευτικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, αεροβόλο πιστόλι, περίστροφο κρότου και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο, καθώς και κατάστημα, όπου διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αναβολικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και σχετική ιστοσελίδα για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους.

Τα αναβολικά σκευάσματα προορίζονταν για αθλητές, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή ενόψει της συμμετοχής τους σε αυτούς. Παράλληλα, διακινούσαν και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν ήταν εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ., θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των χρηστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, στο γυμναστήριο – κατάστημα και σε όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: