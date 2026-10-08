Τα οστά βρήκε νεαρός που περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για την ταυτότητα του νεκρού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Βρέθηκε και σχοινί στο σημείο

Σύμφωνα με το trikalaopinion, στον ίδιο χώρο φέρεται να εντοπίστηκε και σχοινί, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι πρώτες ενδείξεις, με βάση αντικείμενα που βρέθηκαν κοντά στα οστά, οδηγούν στο ενδεχόμενο ο σκελετός να ανήκει σε άνδρα από την περιοχή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το 2018.

Είχαν γίνει έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Την περίοδο της εξαφάνισης είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα.

Η επίσημη ταυτοποίηση της σορού, αλλά και η εξακρίβωση των αιτιών και του χρόνου θανάτου, αναμένεται να προκύψουν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει σύνδεση με την παλαιότερη εξαφάνιση και τι ακριβώς συνέβη.