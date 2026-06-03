Σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Τρικάλων ένας 64χρονος άνδρας από την Καλαμπάκα, έπειτα από δάγκωμα οχιάς το οποίο αρχικά δεν έγινε αντιληπτό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη, όταν ο άνδρας έβαλε το χέρι του μέσα σε εργαλειοθήκη και ένιωσε έναν ξαφνικό πόνο, τον οποίο απέδωσε λανθασμένα σε τραυματισμό από κάποιο αιχμηρό εργαλείο.

Λόγω της εσφαλμένης εκτίμησης, ο 64χρονος επισκέφθηκε το τοπικό Κέντρο Υγείας αναφέροντας απλό τραυματισμό, με αποτέλεσμα οι γιατροί να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να του επιτρέψουν να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και διαδοχικά συμπτώματα που τον ανάγκασαν να επιστρέψει εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για δηλητηριώδες δάγκωμα φιδιού και κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Τρικάλων για εξειδικευμένη νοσηλεία.